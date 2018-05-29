Поклонный крест в Украинском: идея и путь создания

Как уже писала «РВС», в субботу, 12 мая 2018 года, в поселке Украинском был установлен поклонный крест. Его освятил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Павел в присутствии прихожан.

Идея создания и непосредственное воплощение ее в жизнь принадлежит двум мужчинам — Сергею Гаврилюку и Анатолию Валько, которые собственноручно и за свой счет все и сделали.

Вдохновение посетило местных жителей во время концерта народного творчества, который проходил в поселке. После него друзья обсудили эту идею и решили создать самый красивый поклонный крест, который бы защищал и оберегал людей — оставить след в истории.

Изначально мужчины объехали все поселения, детально рассмотрели и сфотографировали подобные сооружения по Динскому району, чтобы понять, как красивее его оформить.

Затем друзья обратились за благословением к отцу Павлу — рассказали ему о своих планах. Священник с воодушевлением одобрил эту идею.

После мужчины за свой счет приобрели необходимые материалы для создания поклонного креста.

Вся работа заняла примерно месяц. Когда сооружение было готово, Сергей Гаврилюк, который производил сварочные работы, попросил своего друга Сергея Сикигина помочь его установить с помощью манипулятора. Мужчина также сделал это абсолютно безвозмездно.





Теперь красивый кованный поклонный крест не только украшает въезд в поселок Украинский, но и оберегает его от всего плохого.