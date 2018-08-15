Покой усопшим только снится? или Проблемы динского кладбища

Покой усопшим только снится? или Проблемы динского кладбища
Люди устраивают стихийные свалки прямо посреди кладбища.

Покой усопшим только снится? или Проблемы динского кладбища

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В редакцию «РВС» обратилась женщина с жалобой на то, что на кладбище станицы Динской много заброшенных могил, за которыми никто не ухаживает. «Должны же быть какие-то службы? По возможности раньше я сама убирала соседские могилки. Сейчас уже не могу. Обратилась в администрацию кладбища, там сказали, что могилы должны люди убирать сами».

Журналист выехал на место. Действительно, заброшенные могилы есть, но территория рядом с кладбищем убрана, трава скошена, стоят бункеры-накопители бытовых отходов. Есть колонки с водой, колодцы, туалеты.

И тут же можно было увидеть парадокс — стоит почти пустой бункер-накопитель, а в двух метрах от него набросана куча мусора. Вопрос напрашивается сам собой: неужели нельзя было донести до контейнера?

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В некоторых местах была следующая ситуация: одна могила убрана, а рядом, почти на соседней, сложена куча мусора.

На кладбище стоят таблички с просьбой не сорить. Но не всегда, наверное, люди их читают.

Журналист встретился и пообщался со смотрителем кладбища Николаем Щегловым, чтобы поподробнее узнать о проблемах, которые существуют в месте, где покоятся усопшие.

- За что именно отвечают работники администрации кладбища?

- Наше предприятие МУП "Динское" решением совета депутатов наделено полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. Оно заключило контракт с администрацией поселения по наведению санитарного порядка на территории кладбища. Рабочие регулярно косят траву, убирают мусор, облагораживают. Мы отвечаем за чистоту и санитарное состояние кладбища. Также на нас ложится организация похоронного дела и захоронение людей без определенного места жительства.

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- Как за последний год изменилась ситуация на кладбище? Стало ли больше порядка или же наоборот?

- По сравнению с прошлым годом произошли положительные изменения. Сейчас на всей территории кладбища установлены бункеры-накопители бытовых отходов, которые регулярно вывозятся на полигон. Также для удобства посетителей на кладбище есть колонки, колодцы и туалеты. Регулярно подвозим песок.

- Уже два года функционирует новое кладбище. По какой системе там распределяются места?

- Новое кладбище разбито на сектора. Четкая система разграничения позволяет обеспечить подъезд транспорта, уборку территории. Государство выделяет два места под захоронение бесплатно. В отдельном секторе, так называемом «родовом», люди имеют право выкупить еще два дополнительных места — им выделяют участок земли сразу под 4 могилы. Для безвестных определено отдельное место.

- Люди жалуются на то, что есть неухоженные могилы. Кто отвечает за них и должен содержать?

- За могилы отвечают родственники или близкие люди. За безродными ухаживают соцслужбы. В нашу юрисдикцию это не входит. Тем не менее, когда есть возможность, мы тоже помогаем с уборкой. Работников кладбища всего трое, но мы стараемся по максимуму содержать все в чистоте.

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- Конечно же, все идеально быть не может. Какие проблемы на данном этапе есть на кладбище?

- Главной проблемой является то, что люди, которые ухаживают за могилками близких, довольно часто выбрасывают мусор на соседние заброшенные захоронения. Получается, что у родственников убрали, а то ведь чужие. Мол, не свое — не жалко. Кто-то уберет. Хотя по кладбищу установлены таблички с просьбой не сорить. К сожалению, не все на них обращают внимание. Вот стоит бункер, а рядом куча мусора — кому-то же было лень донести эти два метра. Очень жаль, что люди так относятся. Мы регулярно убираем, но стихийные свалки появляются снова и снова. Если месяц не убрать, вы просто не узнаете кладбище — оно потонет в мусоре.

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Еще один нюанс — незаконная установка навесов над могилами. Согласно пункту 5.9 положения об организации похоронного дела и содержании мест погребения на территории Динского сельского поселения Динского района, не допускается посадка деревьев и высокорастущих кустарников, а также строительство навесов и иных сооружений на участках, предназначенных для захоронения.

Но некоторые люди не придерживаются этого правила.

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