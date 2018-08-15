Покой усопшим только снится? или Проблемы динского кладбища

В редакцию «РВС» обратилась женщина с жалобой на то, что на кладбище станицы Динской много заброшенных могил, за которыми никто не ухаживает. «Должны же быть какие-то службы? По возможности раньше я сама убирала соседские могилки. Сейчас уже не могу. Обратилась в администрацию кладбища, там сказали, что могилы должны люди убирать сами».

Журналист выехал на место. Действительно, заброшенные могилы есть, но территория рядом с кладбищем убрана, трава скошена, стоят бункеры-накопители бытовых отходов. Есть колонки с водой, колодцы, туалеты.

И тут же можно было увидеть парадокс — стоит почти пустой бункер-накопитель, а в двух метрах от него набросана куча мусора. Вопрос напрашивается сам собой: неужели нельзя было донести до контейнера?

В некоторых местах была следующая ситуация: одна могила убрана, а рядом, почти на соседней, сложена куча мусора.

На кладбище стоят таблички с просьбой не сорить. Но не всегда, наверное, люди их читают.

Журналист встретился и пообщался со смотрителем кладбища Николаем Щегловым, чтобы поподробнее узнать о проблемах, которые существуют в месте, где покоятся усопшие.

- За что именно отвечают работники администрации кладбища?

- Наше предприятие МУП "Динское" решением совета депутатов наделено полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. Оно заключило контракт с администрацией поселения по наведению санитарного порядка на территории кладбища. Рабочие регулярно косят траву, убирают мусор, облагораживают. Мы отвечаем за чистоту и санитарное состояние кладбища. Также на нас ложится организация похоронного дела и захоронение людей без определенного места жительства.

- Как за последний год изменилась ситуация на кладбище? Стало ли больше порядка или же наоборот?

- По сравнению с прошлым годом произошли положительные изменения. Сейчас на всей территории кладбища установлены бункеры-накопители бытовых отходов, которые регулярно вывозятся на полигон. Также для удобства посетителей на кладбище есть колонки, колодцы и туалеты. Регулярно подвозим песок.

- Уже два года функционирует новое кладбище. По какой системе там распределяются места?

- Новое кладбище разбито на сектора. Четкая система разграничения позволяет обеспечить подъезд транспорта, уборку территории. Государство выделяет два места под захоронение бесплатно. В отдельном секторе, так называемом «родовом», люди имеют право выкупить еще два дополнительных места — им выделяют участок земли сразу под 4 могилы. Для безвестных определено отдельное место.

- Люди жалуются на то, что есть неухоженные могилы. Кто отвечает за них и должен содержать?

- За могилы отвечают родственники или близкие люди. За безродными ухаживают соцслужбы. В нашу юрисдикцию это не входит. Тем не менее, когда есть возможность, мы тоже помогаем с уборкой. Работников кладбища всего трое, но мы стараемся по максимуму содержать все в чистоте.

- Конечно же, все идеально быть не может. Какие проблемы на данном этапе есть на кладбище?

- Главной проблемой является то, что люди, которые ухаживают за могилками близких, довольно часто выбрасывают мусор на соседние заброшенные захоронения. Получается, что у родственников убрали, а то ведь чужие. Мол, не свое — не жалко. Кто-то уберет. Хотя по кладбищу установлены таблички с просьбой не сорить. К сожалению, не все на них обращают внимание. Вот стоит бункер, а рядом куча мусора — кому-то же было лень донести эти два метра. Очень жаль, что люди так относятся. Мы регулярно убираем, но стихийные свалки появляются снова и снова. Если месяц не убрать, вы просто не узнаете кладбище — оно потонет в мусоре.

Еще один нюанс — незаконная установка навесов над могилами. Согласно пункту 5.9 положения об организации похоронного дела и содержании мест погребения на территории Динского сельского поселения Динского района, не допускается посадка деревьев и высокорастущих кустарников, а также строительство навесов и иных сооружений на участках, предназначенных для захоронения.

Но некоторые люди не придерживаются этого правила.