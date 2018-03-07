"Покупатель" массово обманывает продавцов в магазинах (видео)

После этого клиент поспешил удалиться, пообещав вернуться в этот же день. Но больше в магазин он не заходил. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, девушка убедилась в своей правоте и решила распространить сообщение об этом случае, чтобы другие были в курсе такого вида мошенничества.

«В этот же день я узнала, что он был и в другом магазине в Динской и там ему удалось провернуть свою аферу», – подытожила девушка.

Наталья описала молодого человека. На вид ему около 25 лет, заходил в темно-синей куртке, на левой руке – голубые спортивные часы.

После того как «РВС» разместила запись в «Инстаграме», тут же откликнулись люди, которые видели похожего молодого человека.

«Сейчас (6 марта) на заправке в Краснодаре этот же человек пытался обмануть оператора таким же способом», – пишет @_devyashina_di_.

Еще один подписчик тоже с ним сталкивался в другом магазине. «Он стоял передо мной в очереди. Спрятал 500 рублей и говорит, что ему сдачу не дали. Продавец говорит: сейчас кассу пересчитаем, он и ушел под предлогом того, что его ребенок ждет», – прокомментировала @olya_tatuazh_pm.

Сразу несколько человек видели этого покупателя в разных магазинах, но в описанных ими ситуациях молодому человеку все же не удалось осуществить задуманное.

В ОМВД России по Динскому району пояснили, что в таких случаях обязательно стоит вызывать полицию: 02 (работает только со стационарных телефонов), дежурная часть районного отдела полиции 8(86162) 6-15-94 или 102 – номер вызова для всех операторов мобильной связи. Указанные номера телефонов осуществляют прием круглосуточно.