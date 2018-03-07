"Покупатель" массово обманывает продавцов в магазинах (видео)
В «РВС» обратилась динчанка с сообщением о том, что по торговым точкам поселения ходит мошенник. Наталья – продавец одного из магазинов. 2 марта в заведение зашел покупатель, взял товар стоимостью 95 рублей и направился к кассе.
«Он протянул мне тысячную купюру, я отсчитала ему сдачу – 905 рублей и буквально на секунду отвлеклась. Он тут же спрятал 500 рублей в карман и показательно начал пересчитывать 400 рублей, утверждая, что 500 рублей я ему не давала», – рассказывает продавец.
Девушка не растерялась и указала молодому человеку на камеру, находящуюся над кассой, после чего покупатель начал грубить продавцу, утверждая, что он спешит, а ему не отдают положенную сумму.
Я так же спокойно вновь сказала ему, что сейчас мы можем посмотреть запись, и если это действительно моя ошибка, то я, естественно, отдам ему 500 рублей. Но до его покупки я знала, сколько денег в кассе, и была уверена, что не ошибаюсь.
После этого клиент поспешил удалиться, пообещав вернуться в этот же день. Но больше в магазин он не заходил. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, девушка убедилась в своей правоте и решила распространить сообщение об этом случае, чтобы другие были в курсе такого вида мошенничества.
«В этот же день я узнала, что он был и в другом магазине в Динской и там ему удалось провернуть свою аферу», – подытожила девушка.
Наталья описала молодого человека. На вид ему около 25 лет, заходил в темно-синей куртке, на левой руке – голубые спортивные часы.
После того как «РВС» разместила запись в «Инстаграме», тут же откликнулись люди, которые видели похожего молодого человека.
«Сейчас (6 марта) на заправке в Краснодаре этот же человек пытался обмануть оператора таким же способом», – пишет @_devyashina_di_.
Еще один подписчик тоже с ним сталкивался в другом магазине. «Он стоял передо мной в очереди. Спрятал 500 рублей и говорит, что ему сдачу не дали. Продавец говорит: сейчас кассу пересчитаем, он и ушел под предлогом того, что его ребенок ждет», – прокомментировала @olya_tatuazh_pm.
Сразу несколько человек видели этого покупателя в разных магазинах, но в описанных ими ситуациях молодому человеку все же не удалось осуществить задуманное.
В ОМВД России по Динскому району пояснили, что в таких случаях обязательно стоит вызывать полицию: 02 (работает только со стационарных телефонов), дежурная часть районного отдела полиции 8(86162) 6-15-94 или 102 – номер вызова для всех операторов мобильной связи. Указанные номера телефонов осуществляют прием круглосуточно.
Комментарии
А почему лицо скрыли? Страна должна знать своих героев!