Покупательница не заплатила 5 тысяч в аптеке (видео)





В аптеке возле автостанции при входе в рынок произошла такая ситуация: женщина покупала лекарства, показала фармацевту пятитысячную купюру, убрала ее в кошелек, взяла сдачу и спокойно ушла. Все это было снято камерой видеонаблюдения, установленной в помещении.

Руководство аптеки обратилось в редакцию «РВС».

- Ситуация произошла 23 августа, но только спустя несколько дней мы обнаружили недостачу денег в кассе. Стали просматривать видео и заметили этот случай. В очереди к кассе стоял мужчина, а за ним женщина. Мужчина расплатился пятитысячной купюрой и ушел. За ним к кассе подошла женщина и также предъявила 5 тысяч одной купюрой. Потом стала искать в кошельке мелочь, убрала в него банкноту. Она долго разговаривала с фармацевтом, решила купить еще одно средство и оплатить его из той суммы, что она якобы уже отдала. Получила сдачу с 5 тысяч и ушла.

Покупка была совершена на небольшую сумму, в итоге фармацевту придется возмещать в кассу почти 5 тысяч рублей.

Руководство аптеки надеется, что после публикации видео женщина вернется и заплатит деньги.

- Мы не обвиняем ее в мошенничестве, может, она просто забыла заплатить, заговорилась. Всякое бывает. Но это большая сумма, которую из своей зарплаты теперь будет платить фармацевт. Просим вернуть деньги в аптеку и уладить тем самым ситуацию.

Номер телефона для связи: 8(918)69-80679, Любовь Ивановна.

После написания статьи нам стало известно, что по данной ситуации было написано заявление в полицию.