"Покупай датчик утечки газа или плати штраф"

В районе снова фиксируются факты продажи датчиков утечки газа пожилым людям по заоблачным ценам. Как сообщает жительница района, к ним с мамой пожаловали два молодых человека, представившиеся работниками Краснодарской газовой службы. Они предложили установить датчик безопасности газа — так они сами назвали чудо-прибор. Цена — 14 тысяч рублей! Дорого? Пожалуйста, по льготной цене — за 7,5 тысяч. Правда, без квитанции. Для убедительности псевдогазовики и документы показали: удостоверение с неразборчивой печатью и даже паспорт.

Жители сообщают, что прошлись мошенники и по улице Фрунзе в станице Старомышастовской. Цена прибора у них оказалась весьма демократичной — 3,5 тысячи рублей.

Почему продавцов оборудования называют мошенниками? Торговлю датчиками утечки газа они сопровождают заведомо ложной информацией. Говорят, что якобы без этих приборов домовладельцам грозит серьезный штраф от газовиков. В Динском райгазе неоднократно сообщали, что никаких штрафов за отсутствие датчиков нет, ставить их или нет — личное дело каждого. Об этом мы писали на страницах «РВС» и на сайте издания. Но тем не менее доверчивые динчане продолжают вестись на уловки торгашей.

Кстати, мы выяснили, что датчики утечки газа можно купить за 500 рублей — заказав на алиэкспрессе. Там же можно найти и серьезные приборы стоимостью 2500 рублей. Но никак не за 14 тысяч!

Уважаемые жители! Будьте бдительны и не отдавайте мошенникам свои деньги.











