Полет вертолета возле домов возмутил жителей Украинского (видео)





В редакцию «РВС» обратилась жительница поселка Украинского, которая пожаловалась на то, что 10 июня с 6 до 8 утра на поле, которое находится через дорогу от улицы Первомайской проводилась обработка неизвестным веществом с помощью вертолета:

«Мне кажется, что допустимая зона обработки нарушена. Тут до поля около 8 метров. А люди должны страдать... Мало того, что с раннего утра шумят, так еще и неизвестная химия летит к нам во двор.

Нельзя же так — к жилым домам вертолетом подлетать и разбрызгивать ядохимикаты».

Как рассказала девушка, она несколько раз пыталась дозвониться в районную администрацию, чтобы оставить жалобу, но трубку там не подняли.

«РВС» выяснила, кто является арендатором земли. Мы связались с ним, чтобы узнать, действительно ли проводилась обработка растений?

«Поле мое, но мы вообще не вели никакую обработку. Там посажен подсолнечник не масляничных культур, а кондитерский. Он не обрабатывается в этой фазе роста.

Скорее всего, опрыскивали соседние поля, возможно, сою, а на нашем — просто разворачивался вертолет», - рассказал Александр.

Как пояснили журналисту специалисты краевого «Роспотребназора», согласно СанПиНу 1.2.2584-10 необходимо выполнять специальные требования.

Например, местное население в районе планируемых обработок информируется заблаговременно, но не позднее чем за три дня до проведения работ.

Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не более 4 м/с.

Единые предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка. Убирать их можно только по истечении установленных сроков ожидания.

При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться следующие санитарные разрывы:

- от рыбохозяйственных водоемов, источников питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников - не менее 2 км;

- от мест постоянного размещения медоносных пасек - 5 км;

- от мест выполнения других сельскохозяйственных работ, а также от участков под посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие), - 2 км.

При невозможности соблюдения этих условий авиационная обработка не допускается.

Если вы нашли нарушения в соблюдении данных норм, обращайтесь в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

Телефоны: +7 (861) 267-26-64, 8 (86135) 73-7-34.

Станица Выселки, ул. Северная, 5.

Пн.-Пт.: 8.00 — 16.30. Перерыв с 12.00 до 13.00.



