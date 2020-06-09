Поликлиники района. График, правила посещения и контакты медучреждений

Поликлиники района постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Вчера об этом объявила администрация ЦРБ в своем официальном аккаунте.⠀

«С 8 июня в стационарных отделениях, поликлиниках и амбулаториях начинается поэтапное расширение плановой медицинской помощи», – сообщается там.

По-прежнему не проводятся лишь профилактические мероприятия (например, диспансеризация).

В остальном подразделения ЦРБ работают в обычном режиме: ведется как экстренный, так и плановый прием пациентов.

«Для удобства посещения работающего населения узкие специалисты трудятся в 2 смены», – поясняют в районной больнице.

По информации Динской ЦРБ, за прошедшие выходные данных о лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Динском районе не поступало.

Профилактику коронавируса никто не отменял. Медицинские маски, дистанция и измерение температуры все так же актуальны.

Администрация ЦРБ рассказала правила посещения поликлиники.

Приходить на прием к врачу нужно строго к обозначенному времени.

При плановых посещениях на прием записываться предварительно.

Помнить, что нахождение у кабинета врача большого количества посетителей многократно увеличивает риск заражения.

Быть готовыми к тому, что на входе в поликлинику требуют надеть защитную маску.

Это нужно не только для вашей защиты, но и для защиты окружающих вас пациентов в случае, если инфекция у вас протекает в бессимптомной форме.

В случае выявления на приеме у врача пациента с признаками COVID-19 поликлиника будет временно закрыта для переписи граждан, находящихся в данный момент времени в здании.

В обязательном порядке стоит выполнять все указания медицинского персонала поликлиники.

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