Полицейский Дед Мороз вручил подарки детям Динского района

Полицейские Динского района приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Они вручили детям сладкие подарки и напомнили о правилах личной безопасности во время каникул.

"Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Динскому району во время новогодних каникул навестили детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете. Ребятам раздали сладкие подарки, а также еще раз напомнили о правилах личной безопасности и об ответственности за совершение противоправных действий", - сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.