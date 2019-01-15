Полицейский Дед Мороз вручил подарки детям Динского района
Полицейские Динского района приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
Они вручили детям сладкие подарки и напомнили о правилах личной безопасности во время каникул.
"Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Динскому району во время новогодних каникул навестили детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете. Ребятам раздали сладкие подарки, а также еще раз напомнили о правилах личной безопасности и об ответственности за совершение противоправных действий", - сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.
Комментарии
Считаю неправильным трубить во все трубы о такой работе, и уж точно предоставлять фотографии в местные газеты. Такая работа нужна. Но организованна должна быть по другому, скромнее. Сотрудники полиции рапортуя таким образом, не понимают, всей серьезности, сами создают предпосылки для развития детской преступности, а в перспективе и криминальной составляющей в целом. Дети по своему поведению ведь жестокие и не такие как взрослые. На минуточку представим, как такого подростка после прочтения статьи с фотографиями встретят ровесники на улице! Как человека ущербного, не такого как все, с тяжёлым материальным положением и т.д.. Реакция подростка не заставит себя долго ждать. Он если голову не проломит, то в ларек залезет, чтобы реабилитировать свою ущербность перед ровесниками, это же очевидно. Надо такую работу грамотно вести а не показывать какие мы молодцы и не создавать себе трудности а потом мужественно их преодолевать. Уважаемая редакция газеты РВС убедительно прошу вас донести такую информацию до руководства нашего РОВД, дабы не способствовать самим в увеличении криминальной составляющей района.
Надо заниматься профилактикой правонарушений, а не развивать ее!