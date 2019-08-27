Полицейский из Динской сбил мотоциклистку и сбежал с места ДТП
ДТП произошло 21 августа в 22.10 на пересечении улиц Уральской и Тюляева (Комсомольский микрорайон) города Краснодар.
Заместитель начальника ОУР ОМВД России по Динскому району ехал на автомобиле Volkswagen Bora.
Поворачивая с крайнего левого ряда направо, он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 24-летней девушки из Красноармейского района.
Мужчина не оказал девушке первую помощь и скрылся с места ДТП.
Мотоциклистка ударилась головой об асфальт. Люди, которые стали свидетелями аварии, вызвали ей скорую помощь.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы.
В полицию о случившемся сообщила дежурная медсестра.
На следующий день, 22 августа, в 19.30 в ОБ ДПС УМВД России по Краснодару с повинной пришел сбежавший водитель.
За то, что он никому не сообщил об аварии и оставил место происшествия, на него завели административный материл по ст.12.27 ч.2 (Оставление места ДТП).
Как сообщили журналисту «РВС» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время в Отделе МВД России по Динскому району назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Комментарии
Полицейский сбил и сбежал. Прекрасно!
Сто пудов бухой был.