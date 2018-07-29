Полицейские и

Сотрудники полиции и член Общественного совета при Отделе МВД России по Динскому району Иван Щеглов, совместно со студией детских праздников «Анимашки» в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и социальной акции «Марафон детской дорожной безопасности» посетили открытие детского сада №8 станицы Динской.

Полицейские рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на улице, провели для ребят экспресс-викторину на знание дорожного движения.

Представитель Общественного совета призвал школьников следовать советам полицейских, вести здоровый образ жизни, не нарушать закон и порядок и еще раз напомнил ребятам об основных правилах безопасного поведения во время летних каникул.



