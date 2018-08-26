Полицейские поучаствовали в благотворительной акции

Инспектор ОГИБДД по Динскому району совместно с «Анимашками» посетили «Островок».

В рамках всероссийской благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» и 3 этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!» инспектор ОГИБДД по Динскому району, студия детских праздников «Анимашки» и член Общественного совета посетили ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Островок». С ребятами была проведена викторина на знание правил дорожного движения, «Анимашки» показали развлекательную программу. В конце мероприятия детям вручили сладкие подарки и воздушные шары.