Полицейские приняли участие в акции «Мы – граждане России»

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по Динскому району, в рамках ежегодной всероссийской акции «Мы — граждане России» жителям, воспользовавшимся интернет-сайтом gosuslugi.ru, подавшим заявление на замену паспорта в электронном виде, в торжественной обстановке вручили главный документ гражданина Российской Федерации. Люди выразили благодарность в адрес сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району за компетентное и своевременное решение вопросов.

Сотрудники полиции Динского отдела полиции рекомендуют гражданам зарегистрироваться на Едином портале госуслуг. Делать это нужно всего один раз и абсолютно бесплатно.