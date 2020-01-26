Полицейские присоединились к акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» в Отделе МВД России по Динскому району прошла экскурсия для учащихся выпускных классов школ станицы Динской. Ребятам рассказали о возможности поступления в профильные ВУЗы, о работе служб и подразделений.

Школьники смогли задать интересующие вопросы по поводу выбора будущей профессии. Неподдельный интерес вызвала демонстрация оружия, состоящего на вооружении в полиции. Также учащиеся посетили музей Отдела, где председатель первичной ветеранской организации Борис Украинский и член Общественного совета Галина Михайличенко рассказали подросткам об истории Отдела.