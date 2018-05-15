Полицейские провели мероприятие в детском саду станицы Динской

В рамках профилактического мероприятия "Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов" и общероссийской акции "Зарядка со стражем порядка" в детском саду № 1 станицы Динской 14 мая сотрудником по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Динскому району было проведено мероприятие по профилактике детского травматизма.

Его провели: младший лейтенант полиции Е. С. Плотникова, член общественного совета при ОМВД России по Динскому району подполковник милиции в отставке Г. Н. Михаличенко, инспектор-кинолог кинологической группы ОМВД России по Динскому району старший лейтенант полиции А. Е. Зажигаев, специалист направления по связям со СМИ младший лейтенант внутренней службы Н. П. Есаян.





В ходе данного мероприятия инспектором по пропаганде БДД была проведена лекция воспитанникам детского сада о соблюдении правил ПДД РФ, инспектор-кинолог провел несколько упражнений, заряжающих энергией и позитивом, которые ребята весело повторяли. Член общественного совета обратилась к детям с призывом быть особо внимательными и ни в коем случае не идти к незнакомым людям, а тем более не садиться в их автомобили!

Ребята внимательно слушали лекции и активно участвовали в зарядке. По окончании пообещали соблюдать все, о чем их попросили. После мероприятия полицейские пожелали всем участникам крепкого здоровья и хорошего настроения.

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району