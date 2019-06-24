Полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков

Правоохранительные органы организовали проведение профилактических бесед о вреде употребления запрещенных средств с учащимися летних лагерей на базе школы №1 и №2. Как сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району, данное мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.

Сотрудник ОКОН Отдела МВД России по Динскому району рассказал подросткам о наркомании и токсикомании, о возникновении зависимости от наркотиков, воздействии опасных веществ на молодой организм. Кроме того, сообщили учащимся об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальник ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Динскому району майор полиции Алексей Фетисов начал беседу с соблюдения правил дорожного движения. В продолжении беседы Алексей Вячеславович напомнил ребятам о правилах собственной безопасности и о соблюдении правил поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.

В заверении профилактической беседы пожелали ребятам отличного настроения и конечно же, безопасных каникул.