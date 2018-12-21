Полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жилье

Для внесения в законопроект «О полиции» МВД России подготовлены новые обязанности и права сотрудников этой структуры.

Дополнения к федеральному закону будут направлены на совершенствование практической деятельности правоохранителей.

Теперь для пресечения случаев хищения чужого имущества сотрудник полиции будет иметь право осуществлять досмотр граждан при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Как сообщает пресс-служба МВД России, защитники закона смогут проникать в жилье, на земельные участки для задержания злоумышленников, которые скрываются с места преступления.

В целях спасения граждан, которые подвергаются угрозе жизни, полицейские смогут вскрывать автомобили. Также они смогут проникать в авто, если в нем находится преступник.

Изменения в законопроекте позволят правоохранителям осматривать граждан, их личные вещи и автомобили на определенных территориях для предотвращения провоза запрещенных предметов.