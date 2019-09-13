Полицейского, сбившего мотоциклистку, уволили

Напомним, 21 августа в 22.10 на пересечении улиц Уральской и Тюляева (Комсомольский микрорайон) города Краснодара произошло ДТП.

Заместитель начальника ОУР ОМВД России по Динскому району ехал на автомобиле Volkswagen Bora.

Поворачивая с крайнего левого ряда направо, он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 24-летней девушки из Красноармейского района.

Мужчина не оказал девушке первую помощь и скрылся с места ДТП.

Только на следующий день, 22 августа, в 19.30 в ОБ ДПС УМВД России по Краснодару с повинной пришел сбежавший водитель.

Сегодня, 13 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила: "По результатам проведения служебной проверки сотрудник уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.