Полицейского, сбившего мотоциклистку, уволили
Напомним, 21 августа в 22.10 на пересечении улиц Уральской и Тюляева (Комсомольский микрорайон) города Краснодара произошло ДТП.
Заместитель начальника ОУР ОМВД России по Динскому району ехал на автомобиле Volkswagen Bora.
Поворачивая с крайнего левого ряда направо, он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 24-летней девушки из Красноармейского района.
Мужчина не оказал девушке первую помощь и скрылся с места ДТП.
Только на следующий день, 22 августа, в 19.30 в ОБ ДПС УМВД России по Краснодару с повинной пришел сбежавший водитель.
Сегодня, 13 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила: "По результатам проведения служебной проверки сотрудник уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
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