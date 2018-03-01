Полиция: борьба с наркоманией – одно из основных направлений

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и профилактическая работа по предупреждению распространения наркомании является одним из основных направлений деятельности ОМВД России по Динскому району.

Представители полиции неоднократно принимали участие в различных профилактических мероприятиях. Одним из последних является проведение на территории Динского района конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». По его результатам в региональном этапе конкурса путем открытого голосования в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» была отмечена творческая работа студентки 2 курса из Динского района Элеоноры Хрулёвой под названием: «Покоряйте новые вершины». Цель конкурса – реализация основополагающих принципов государственной антинаркотической политики, а также решение задач в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков.

Полиция тесно взаимодействует с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и болезней населения, а также оптимизировать социальную ситуацию в обществе.

Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков имеет противодействие совершению наркоманами отдельных видов преступлений, предметно и мотивационно связанных со злоупотреблением наркотическими средствами.

Наркомания тесно связана с преступностью и является, образно говоря, питательной почвой для совершения различных преступных деяний, прежде всего корыстных. Эффективное предупреждение корыстных преступлений позитивно повлияет на состояние предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В связи с чем напоминаем гражданам, что информацию о лицах, распространяющих наркотические средства, можно сообщить по телефону 02 (работает только со стационарных телефонов), в дежурную часть районного отдела полиции 8(86162) 6-15-94 или на номер вызова для всех операторов мобильной связи 102. Указанные номера телефонов осуществляют прием круглосуточно.

Отдел по контролю за оборотом наркотиков

ОМВД России по Динскому району

