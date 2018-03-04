Полиция Динского района призывает оплатить штрафы

На территории Динского района в период со 2 марта по 30 марта 2018 года проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием «Должник».

Одной из основных задач исполнения административного законодательства является обеспечение неотвратимости наказания. Производство по делу об административном правонарушении считается оконченным, если исполнено вынесенное по нему постановление.

Отдел МВД России по Динскому району обращается к гражданам, которые за совершение административного правонарушения были подвергнуты наказанию в виде штрафа о необходимости в 30 дней срок с момента вынесения постановления оплатить штраф. В противном случае вы можете быть привлечены к административной ответственности за неуплату штрафа, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. (наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

Пресс-служба Отдела МВД России

по Динскому району