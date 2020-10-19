Полиция ищет Сергея Безрукова из Новотитаровской

ОМВД России по Динскому району ищет Сергея Безрукова. Мужчине 43 года. Место жительства, по которому он зарегистрирован, – станица Новотитаровская, но по факту проживал в поселке Водники города Краснодара.

27 сентября этого года в обеденное время Сергей ушел из арендуемой квартиры, чтобы найти новое жилье. До настоящего времени на связь не выходит.

На вид мужчине 40-43 года, рост 167 см, среднего телосложения, тип лица европейский, брови прямые, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Особые приметы: с правой стороны от предплечья до подмышки шрам размером 10 см, на правой руке от плеча до кисти татуировка в виде штрихкода и даты рождения. На внешней стороне правой кисти шрам от ожога утюгом. Курит, злоупотребляет алкогольными напитками.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Сергея Безрукова, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Динскому району по телефону 8(86162)-6-15-94.