Полиция опровергла сообщение о

В мессенджерах жителей Краснодарского края вновь распространяется ложная информация. Говорится о "волонтерах" от разных партий, которые раздают маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. Они предлагают примерить их. Надевая, человек теряет сознание, а его квартиру грабят.

В ОМВД России по Динскому району эти сведения опровергли. Они не соответствуют действительности.

Вот что прокомментировали в ведомстве.

Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка:

нет ссылки на источник информации;

нет конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.

В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.