Полный список врачей, которых нужно пройти детям от 0 до 17 лет

Для молодых родителей очень актуальным является вопрос о том, каких врачей нужно проходить детям при плановых медицинских осмотрах в разных возрастах — с рождения и вплоть до 17 лет.

«РВС» узнала полный перечень специалистов, профилактический осмотр которых положен по закону юным россиянам.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», дети должны проходить врачей по следующему графику:

Новорожденный: педиатр.

1 месяц: педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог, детский стоматолог.

2 месяца: педиатр.

3 месяца: педиатр, травматолог-ортопед.

4 месяца: педиатр.

5 месяцев: педиатр.

6 месяцев: педиатр

7 месяцев: педиатр.

8 месяцев: педиатр.

9 месяцев: педиатр.

10 месяцев: педиатр.

11 месяцев: педиатр.

12 месяцев: педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог.

1 год 3 месяца: педиатр.

1 год 6 месяцев: педиатр.

2 года: педиатр, детский стоматолог, психиатр детский.

3 года: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек.

4 года: педиатр, детский стоматолог.

5 лет: педиатр, детский стоматолог.

6 лет: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек.

7 лет: педиатр, невролог, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог.

8 лет: педиатр, детский стоматолог.

9 лет: педиатр, детский стоматолог.

10 лет: педиатр, невролог, детский стоматолог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог.

11 лет: педиатр, детский стоматолог.

12 лет: педиатр, детский стоматолог.

13 лет: педиатр, детский стоматолог, офтальмолог.

14 лет: педиатр, детский стоматолог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый

15 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.

16 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.

17 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.

Этот список — основа профилактических осмотров для здоровых детей. При необходимости, он может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей здоровья.