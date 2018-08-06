Полный список врачей, которых нужно пройти детям от 0 до 17 лет
Для молодых родителей очень актуальным является вопрос о том, каких врачей нужно проходить детям при плановых медицинских осмотрах в разных возрастах — с рождения и вплоть до 17 лет.
«РВС» узнала полный перечень специалистов, профилактический осмотр которых положен по закону юным россиянам.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», дети должны проходить врачей по следующему графику:
Новорожденный: педиатр.
1 месяц: педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог, детский стоматолог.
2 месяца: педиатр.
3 месяца: педиатр, травматолог-ортопед.
4 месяца: педиатр.
5 месяцев: педиатр.
6 месяцев: педиатр
7 месяцев: педиатр.
8 месяцев: педиатр.
9 месяцев: педиатр.
10 месяцев: педиатр.
11 месяцев: педиатр.
12 месяцев: педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог.
1 год 3 месяца: педиатр.
1 год 6 месяцев: педиатр.
2 года: педиатр, детский стоматолог, психиатр детский.
3 года: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек.
4 года: педиатр, детский стоматолог.
5 лет: педиатр, детский стоматолог.
6 лет: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек.
7 лет: педиатр, невролог, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог.
8 лет: педиатр, детский стоматолог.
9 лет: педиатр, детский стоматолог.
10 лет: педиатр, невролог, детский стоматолог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог.
11 лет: педиатр, детский стоматолог.
12 лет: педиатр, детский стоматолог.
13 лет: педиатр, детский стоматолог, офтальмолог.
14 лет: педиатр, детский стоматолог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый
15 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.
16 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.
17 лет: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский уролог-андролог для мальчиков/акушер-гинеколог для девочек, психиатр подростковый.
Этот список — основа профилактических осмотров для здоровых детей. При необходимости, он может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей здоровья.
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