Полосатый и нитратный - проверка Динских арбузов (видео)
Начался сезон, когда на обочины дорог массово повалили люди с палатками и столами, заваленными арбузами, дынями, персиками и прочими вкусными фруктами и ягодами. Журналисты РВС проехались по нескольким торговыми точкам и провели контрольную закупку разных сортов арбузов, чтобы продегустировать их и заодно выяснить: каков на сегодняшний день уровень нитратов в этих полосатых ягодах?
Мы отправились по Динской в поисках точек, где могут продавать арбузы. Первый был куплен в центральном районе. Он же и стал самым дорогим из всех тех, которые мы купили — 28 рублей за килограмм. По словам продавца, эти арбузы доставляются прямо из Пятигорска. Чуть позднее был куплен арбуз, выращенный на полях Усть-Лабинска. Сорт Соренто, цена — 19 рублей за килограмм. Чем дальше мы отдалялись от центра, тем ниже становилась цена ягоды. Следующим в наши руки попал небольшой арбуз сорта Каристан, по цене 17 рублей за килограмм. Выращено на местных полях, как сказал продавец. В конце были куплены два маленьких арбуза из Агронома и Украинского, по цене 15 и 14 рублей за килограмм.
Допустимый уровень нитратов в арбузе — 60 мг/кг. Повышение этого уровня может предоставлять угрозу организму. Мы провели проверку, в ходе которой выяснили, что самый «накачанный» нитратами арбуз оказался неизвестный сорт из Украинского. В ягоде оказалось 69 мг/кг. Она же имеет и самую низкую цену среди всех — 14 рублей за килограмм. Арбуз с полей Агронома приятно удивил, так как за 15 рублей за килограмм вы получите превышение нормы всего лишь на 3 единицы. Усть-Лабинский арбуз имеет в себе немногим меньше - 61 мг/кг. Арбуз сорта Каристан, купленный по цене 17 рублей за килограмм, удивил нас отсутствием отклонений от нормы. Продавец сказал, что выращен он был в местных полях. Но явный фаворит среди всех стал самая дорогая ягода, привезенная прямо из Пятигорска. Уровень нитратов не превышает допустимого предела, сам арбуз довольно большой и тяжелый. И к тому же вкусный.
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