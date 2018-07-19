Полосатый и нитратный - проверка Динских арбузов (видео)

Начался сезон, когда на обочины дорог массово повалили люди с палатками и столами, заваленными арбузами, дынями, персиками и прочими вкусными фруктами и ягодами. Журналисты РВС проехались по нескольким торговыми точкам и провели контрольную закупку разных сортов арбузов, чтобы продегустировать их и заодно выяснить: каков на сегодняшний день уровень нитратов в этих полосатых ягодах?

Мы отправились по Динской в поисках точек, где могут продавать арбузы. Первый был куплен в центральном районе. Он же и стал самым дорогим из всех тех, которые мы купили — 28 рублей за килограмм. По словам продавца, эти арбузы доставляются прямо из Пятигорска. Чуть позднее был куплен арбуз, выращенный на полях Усть-Лабинска. Сорт Соренто, цена — 19 рублей за килограмм. Чем дальше мы отдалялись от центра, тем ниже становилась цена ягоды. Следующим в наши руки попал небольшой арбуз сорта Каристан, по цене 17 рублей за килограмм. Выращено на местных полях, как сказал продавец. В конце были куплены два маленьких арбуза из Агронома и Украинского, по цене 15 и 14 рублей за килограмм.