Положен ли региональный маткапитал на 3-го ребенка, если первый умер?

«Положен ли региональный материнский капитал на третьего ребенка, если первый умер в младенчестве?», - с таким вопросом обратилась в «РВС» динчанка.

В управлении социальной защиты населения пояснили, что многодетной (согласно Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае») признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при обучении детей в общеобразовательных организациях и в государственных образовательных организациях по очной форме на бюджетной основе – до 23 лет).

Право на получение выплат появляется на момент рождения третьего ребенка, если первые двое воспитываются в этой семье. Если же кто-то из первых двух детей умер до рождения третьего ребенка, то данное право не может быть реализовано. В случае, если третий ребенок умер после рождения, то семья может оформить выплаты.



