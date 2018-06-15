Получат ли многодетные родители льготы на авиаперелеты?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выдвинула предложение включить многодетных родителей в список лиц, которые имеют право на льготные авиаперелеты по России.

Эта инициатива касается авиаперевозок на Дальний Восток в частности. Соответствующее предложение депутат направила вице‐премьеру РФ, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

«В целях расширения доступности для населения воздушных перевозок на Дальний Восток прошу вас рассмотреть на уровне правительства РФ вопрос о снятии временного ограничения и реализации в течение года программы предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам, а также включить многодетных родителей в число лиц, имеющих право приобретения билетов по субсидированным тарифам», — такой текст содержится в письме, которое цитирует пресс-служба Яровой.

По мнению вице-спикера, реализация предлагаемых мер позволит исполнить указание президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Президент во время прямой линии заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие российские города, а также предложил расширить применение субсидий.