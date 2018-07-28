Получить субсидию на оплату ЖКХ стало проще

Теперь граждане, при подаче заявления о предоставлении субсидии, будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки по установлению достоверности сведений.

Если будет выявлено, что последние оказались недостоверными, то информация будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты.

Ранее же, чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, россияне должны были:

предоставлять справки о составе семьи;

документально подтверждать причины изменения состава семьи, выбытия граждан из семьи;

к пакету документов приложить копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье.

Как указано на сайте Правительства России, предыдущий порядок затруднял реализацию права на получение гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, создавал затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки.