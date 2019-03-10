Получить водительское удостоверение и не только через госуслуги

Уважаемые жители Динского района информируем, что граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (WWW.GOSUSLUGI.RU), получат доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»:

Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).

Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.

Снижение коррупционных рисков, административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

Оплата государственной пошлины при обращении в государственные и муниципальные учреждения с использованием «Едином портале государственных и муниципальных услуг», осуществляется со скидкой 30%.

Отделение регистрационно-экзаменационной работы по Динскому району МРЭО№1 ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

Получение водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения

Получение международного водительского удостоверения

Начальник ОРЭР по Динскому району МРЭО № 1

ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Д.А. Писаренко