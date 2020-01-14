Ползком к нотариусу. В чем причина?

В «РВС» с жалобой обратилась динчанка. Она рассказала, что сегодня со своей матерью привезла дедушку-инвалида в нотариальную контору на Красную, 122. У мужчины одна нога нерабочая, подниматься в здание по ступенькам ему тяжело. По их словам, нужно было просто расписаться в одном документе, попросили специалиста выйти на улицу.

«Нам сказали: «Нет, на улице такие дела не решаются, поднимайтесь потихоньку, я подожду». Там рядом находится пандус, но мы не разобрались, как им пользоваться. Дедушке пришлось практически ползти, помогая себе руками», – пояснила обратившаяся.

Журналист обратилась в нотариальную контору.

Нотариус Лариса Фомина все объяснила. Конструкция, которая находится сбоку от входа, – не пандус, а лифт.

«Ежегодно я обязана организовывать его технический осмотр, проверку и обслуживание. Сейчас начало года, прошло несколько трудовых дней, уже подала заявку, жду специалиста, который даст мне заключение и разрешение на его использование. Это обязательная процедура, чтобы потом не переживать, когда будем поднимать человека, что с ним что-либо произойдет. Лифт заработает только тогда, когда будет подтверждение, что он безопасен в работе. Это произойдет в ближайшее время, до конца января», – прокомментировала «РВС» Лариса Фомина.

Нотариус отметила, что для инвалидов бывают альтернативы. Если позволяет случай, то она сама может выйти к человеку.

«Но не всегда есть возможность выходить, понимаете? Одно дело, когда вопрос о простой доверенности, которую можно обсудить на улице, другое дело, когда идет речь об очень серьезном действии, которое делается один на один с нотариусом, эти вопросы не должны быть достоянием других людей, которые вокруг находятся. Это нам категорически запрещено. Обращение этого дедушки – как раз тот случай, он должен быть под тайной совершения нотариального действия», – дополнила специалист.

Она же рассказала, что если человек – инвалид, он может пригласить нотариуса на дом. Только за это надо доплачивать. В прошлом году таких вызовов было около 70.

«То есть, когда семья понимает, что их родственнику-инвалиду будет тяжело, она сама обеспечивает ему удобные условия, приглашает на дом, и все совершается тихо, спокойно, в домашней обстановке, потому что люди бывают разные, состояние здоровья – тоже», – прокомментировала Лариса Фомина.