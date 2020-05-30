Помогать по-соседски. Новый проект

В начале мая на Кубани стартовал проект «яПомогу», который призван возродить добрососедство в домах.

Время идет вперед, все меняется, ускорился ритм жизни. Порой люди в спешке многого не замечают, и как это не грустно, изменилось и отношение к соседству. Если раньше можно было спокойно попросить мальчика из соседней квартиры посмотреть за твоим ребенком или выгулять пса, то сейчас зачастую соседи даже не знают друг друга. Люди стали более настороженно относиться к соседям. Так, по статистике ВЦИОМ за прошлый год, только половина жителей многоквартирных домов помогали своим соседям. А лично знакомы с теми, кто живет в их домах, лишь 46% жителей.

Всемирная пандемия притормозила ритм жизни, мы наконец обратили внимание на людей вокруг нас. И сейчас как никогда актуальна взаимопомощь друг другу.

В начале мая в Краснодарском крае стартовал проект «яПомогу», призванный возродить добрососедство в домах. Сколько людей в своем подъезде мы знаем? А к кому из них можно обратиться за помощью? Участники проекта уверены, что их гораздо больше, чем мы думаем.

Организаторы разработали цифровой информационный портал помогу2020.рф, который объединил 20 городов края, где уже есть свои помощники. На сайте соседской взаимопомощи можно узнать подробнее о проекте, оставить заявку на получение помощи или сообщить о готовности помогать в своём доме.

По замыслу организаторов проекта, такие «Тимуровцы» должны появиться в каждом доме региона, а затем и страны. Если нужно выгулять собаку, купить продукты, донести тяжелые сумки из магазина или просто вкрутить лампочку – помощники всегда будут рядом, и жители смогут воспользоваться их помощью.



