Помогите Матвею услышать голос родных и любимых людей

Матвею Шумик из Динской всего 5 лет. Всю жизнь мальчик живет в особом мире, где нет пения птиц, шелеста травы и голосов родных и любимых людей. В раннем детстве ему поставили диагноз тугоухость четвертой степени.

Родители Матвея тоже инвалиды детства по слуху. Папа носит слуховой аппарат, с ним слышит и говорит, а мама общается только жестами. Несмотря на болезнь Матвей посещает обычный детский сад, общается с детьми жестами и звуками, произносит отдельные слова.

В семье Матвея слышит и говорит только маленькая сестренка трех лет. Сейчас она, как может, старается научить брата. У мальчика есть шанс услышать голос сестры. Ему нужны два современных сверхмощных слуховых аппарата. Для их приобретения необходимо 117 тысяч рублей. Для семьи Матвея это слишком крупная сумма.

Как рассказала бабушка мальчика, аппараты предоставляемые на бесплатной основе слишком слабые для степени тугоухости Матвея. А ведь скоро ему готовиться и идти в школу. Сейчас Матвей занимается с сурдопедагогом, который говорит о хороших интеллектуальных способностях ребенка.

Матвею можно сделать операцию, чтобы решить проблему тугоухости навсегда. Но стоимость ее 1,5 миллиона рублей. К тому же есть опасность осложнений и родители не решаются на этот шаг.

Реквизиты карты от “Сбербанка” отца Матвея: 2202200782728370 В сообщении указать “Помощь Шумик Матвею”

Можно оказать помощь и через фонд “Край Добра”, на его сайте есть страничка Матвея.