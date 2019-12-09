Помощь погорельцам. Когда посторонние становятся родными
28 ноября утро у Ольги Фурсы началось с неприятной новости. Их разбудила соседка, она заметила, что из щелей дома, в котором живет многодетная семья, идет дым. Первое, что пришло в голову матери пятерых детей: надо спасать ребятишек. 10-летнюю Сюзанну, 8-летнего Давида, 4-летнюю Нелли, 3-летнего Артема и 5-месячную Карину сразу вывели из жилья.
«Ольга вновь забежала в дом – надо было вынести хотя бы документы», – вспоминает подруга женщины Марина Гамбарашвили.
Быстро приехали пожарные и начали тушить строение. Как рассказала Марина Гамбарашвили, дом турлучный, начала гореть печка, крыша, опадать саман.
«Жить там сейчас невозможно», – объясняет Марина. С «РВС» историей поделилась именно она.
Понимаете, так важно рассказать всем, как могут объединяться люди, когда у другого горе. И надо им всем сказать спасибо, мы обсудили это с Олей и хотим поблагодарить всех.
Сразу после пожара именно Марина, сама мама троих детей, забрала к себе подругу и ее малышей.
«Она многодетная мать-одиночка, и ей очень важна была поддержка», – продолжает Марина.
По ее словам, они тут же обратились к главе администрации Пластуновского сельского поселения Сергею Олейнику. Женщина признается: они даже не ожидали, что им сразу начнут помогать, но их сомнения развеялись.
Кроме того, семья Мартыненко, Ольга и Сергей, предоставили Ольге и детям дом, в котором они могут пожить абсолютно безвозмездно. Тут же подключилась и Оксана Лихачева, она организовала рассылку по мессенджерам, в которой был клич о помощи. Ольга Бирюкова из Динской привезла вещи, продукты. Семья Фурса благодарит и школу №1, школу №5 и №7, Нину и Юрия Ган.
Станислав Зубов и Раджабали Бердиев занимались перевозкой вещей. Специалист по социальной работе Елена Строева тоже оказывала всю необходимую помощь семье.
Помощников было больше, всем им низкий поклон до земли. Это важно, что до сих пор добрых сердец очень много. Абсолютно посторонние люди в одночасье могут стать такими родными. Это не передать словами
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