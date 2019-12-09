Помощь погорельцам. Когда посторонние становятся родными

28 ноября утро у Ольги Фурсы началось с неприятной новости. Их разбудила соседка, она заметила, что из щелей дома, в котором живет многодетная семья, идет дым. Первое, что пришло в голову матери пятерых детей: надо спасать ребятишек. 10-летнюю Сюзанну, 8-летнего Давида, 4-летнюю Нелли, 3-летнего Артема и 5-месячную Карину сразу вывели из жилья.

«Ольга вновь забежала в дом – надо было вынести хотя бы документы», – вспоминает подруга женщины Марина Гамбарашвили.

Быстро приехали пожарные и начали тушить строение. Как рассказала Марина Гамбарашвили, дом турлучный, начала гореть печка, крыша, опадать саман.

«Жить там сейчас невозможно», – объясняет Марина. С «РВС» историей поделилась именно она.