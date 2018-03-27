Помощь! Сереже из Динской нужны деньги на лечение

Девятиклассник из школы № 4 станицы Динской 15-летний Сергей Селиверстов серьезно болен. Совсем недавно у мальчика обнаружили острый лейкоз. Сейчас он находится в Краснодарской детской краевой больнице. В течение двух лет ему предстоит длительное лечение.

Как рассказал отец Сережи Максим, о болезни они узнали внезапно. На одном из уроков в школе ему стало плохо, ребенка тут же осмотрела медсестра и направила в больницу. Сначала мальчика отправили в реанимацию в Динской, а позже в краевую больницу.

Диагноз стал для семьи громом среди ясного неба. «Сережа – помощник и опора, он старший из детей. У него еще есть братья и сестры – 14, 9 лет и 6 месяцев», – рассказывает папа.

Школьника знают как тихого, стеснительного парня, который ни с кем не конфликтует.

Сейчас на лечение Сережи нужны деньги. Оказать посильную финансовую помощь можно по следующим реквизитам.

4276 8300 1613 0352 (Максим Владимирович С.)

Карта привязана к телефону 8-928-666-56-40.