Попали в ДТП: что делать?

Попасть в ДТП – это огромный стресс. Неважно, виновник вы или пострадавший и какова степень повреждений автомобиля. А если еще и пострадавшие…

В этой ситуации легко растеряться, поддавшись эмоциям. С помощью адвоката Владимира Кравченко мы подготовили простую инструкцию, как действовать в случае ДТП.

Случилось ДТП.

Заглушите двигатель. Воспользуйтесь ручником и включите «аварийку».

Выставите знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в населенном пункте и 300 – за его пределами).

Наденьте светоотражающий жилет (ПДД предписывает надевать жилет вне населенного пункта в темное время суток или во время непогоды).

Есть пострадавшие?

Окажите первую помощь, вызовите "скорую".

Если ситуация критическая, отправьте пострадавших на попутном транспорте в ближайшую больницу.

Позвоните в ГИБДД (номер 112). Если ДТП случилось в Динском районе - в дежурную часть ОМВД по Динскому району по телефона 02, 8(86162)6-15-94.

Если последствия ДТП привели к невозможности движения транспорта на данном участке дороги, сфотографируйте место ДТП и освободите проезжую часть. Сфотографируйте повреждения каждой машины, а также авто и место ДТП со всех ракурсов.

Запишите фамилии и контакты очевидцев.

Европротокол

Вы можете самостоятельно оформить ДТП по европротоколу если:

Нет пострадавших.

В ДТП попало только два автомобиля и ущерб причинен только им.

Оба водителя застрахованы по ОСАГО.

У участников аварии нет разногласий.

Сумма ущерба менее 100 тысяч рублей.

Что делать?

Сфотографировать авто и место ДТП, а затем убрать автомобили с проезжей части.

Обоим участникам заполнить лист извещения о ДТП, забрать копии и можно разъезжаться.

Вторую сторону заполнить самостоятельно и предоставить ее в страховую компанию.