Поправки в программу материнского капитала вступили в силу

С 29 марта 2019 года вступили в силу поправки в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи.

Как сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе, одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

Запрашиваются сведения о жилом помещении

Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные управления запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение, сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.

Только организации, подконтрольные Центральному банку

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, согласно поправкам, стало исключение организаций, не подконтрольных Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое часто является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Уведомление о израсходовании капитала

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.

Напомним, что управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают прием заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала

Правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также при условии того, что второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием является размер дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае 1,5-кратный прожиточный минимум составляет 16777,5 рубля). Сама же ежемесячная выплата в Краснодарском крае составляет в 2019 году 10057 рублей.

Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что, если обращение подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка до обращения в территориальное Управление ПФР, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину в полном размере. Если заявление было подано позднее 6 месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на начисление.

На сегодняшний день в Краснодарском крае подано более 2,5 тысячи заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка. За все время действия программы улучшили жилищные условия средствами маткапа свыше 218 тысяч кубанских семей.