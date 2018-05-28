Порыв устранен, но жителям Первореченского подвозят воду

28 мая, утром жители села Первореченского продолжали оставаться без воды. В помощь населению был организован подвоз воды. Так, на улице Ленина машина пожарной части №146 предоставляла жителям возможность наполнить свои емкости.

«Мы привезли 1,5 тонны воды. Пока заявок от людей не поступало. Так как это сельская местность, у некоторых есть возможность использовать свои скважины, колодцы. По первому требованию мы готовы выполнить все необходимое», - рассказал директор БУ «Аварийно-спасательная служба МО Динской район» Юрий Цыкало.

На другой улицы также привезли тонну воды. Некоторые жители с удовольствием воспользовались предложенной возможностью, принеся пятилитровые бутыли.

«Воды у нас нет, хорошо хоть ее привезли. Что произошло мы так и не поняли. Кто говорит, что насосная станция сгорела, кто говорит порыв трубы, но главное одно — мы не можем ни искупаться, ни приготовить поесть», - делится молодая мама.

На месте происшествия, в 10.20 ремонтные бригады уже сворачивали свое оборудование. «Работы закончены. Воду дали», - резюмировали они.





Как оказалось, в селе имеется две скважины. Когда основная остановилась начали запускать вторую. Тогда произошел порыв. ООО «Водоканал» беспрерывно занимался ликвидацией аварии.

Если у жителей нет воды, они могут оставить заявку на подвоз по телефонам 34-3-92, 34-3-47.