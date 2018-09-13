Поселок Стекольный, объездная – как изменится Динское поселение

Вчера, 12 сентября, у нас появилась информация о новых идеях, которые внесены в генеральный план Динского сельского поселения.

За разъяснением мы обратились в администрацию Динского района, где поговорили с первым заместителем главы района Валентиной Оленич.

Какие новшества планируется создать в Динской?

Появится поселок Стекольный

Он будет образован в районе существующего стекольного завода. Ранее работникам сахарного завода эти дома предоставлялись для сезонного проживания. В 2009 году по решению суда люди получили право собственности на эти квартиры. Но проблема в том, что данная территория не принадлежит ни одному населенному пункту: пока невозможно признать право собственности на землю. Именно поэтому депутаты сельского поселения приняли решение о создании поселка.

«Данный вопрос особо остро стоял при вступлении главы района Сергея Пономарева в должность. К нему неоднократно обращались люди с просьбой помочь им решить эту проблему», – рассказала Валентина Оленич.

Вокруг Динской построят объездную дорогу

В генеральном плане протяженность дороги запланирована от трассы М-4 «Дон» до краевой автодороги «Динская – Васюринская».

Главная цель – снизить поток транспорта и загруженность дорог в центре станицы. Проектирование объездной запланировано на 2019 год.

Со стороны промышленной зоны на улице Шевченко появится новое кладбище

В связи с приростом населения в станице и большим уровнем миграции генпланом запроектировано создание нового кладбища.

Этот участок выбран для большего удобства людей, которые проживают в станице Динской.

Напротив ЦРБ построят дома, а также детский сад и школу

Два земельных массива предусмотрены для застройки жилыми домами. Здесь уже запроектированы места для детского сада и школы.

Как пояснила Валентина Оленич, это очень важная мера, ведь от правильно сформированного строительного плана зависит качество социальной сферы жизни людей, которые там будут проживать.

В Солнечном микрорайоне появится новый жилой массив с детским садом, школой и спортивными объектами

В микрорайоне Солнечном-2, по аналогии с предыдущим пунктом, появится жилой массив, садик и школа, а также рекреационная зона со спортивными объектами.

Комсомольский парк и близлежащие территории переведут в зеленые зоны

«Уже разработан проект. В данный момент ведется реализация мероприятий по благоустройству второй очереди программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022». Прилегающие к воде территории вокруг Комсомольского парка будут переведены в зеленую зону, чтобы не допустить строительства различных объектов. Оставим эти места для отдыха населения», – прокомментировала первый заместитель главы Динского района.

В микрорайоне Северном появятся участки под жилую застройку

В генеральном плане запроектирована земля под строительство ИЖС, в том числе многодетными семьями. В микрорайоне также отведены места под школы и детские сады.

Перспективы поселка Украинского

«Так как поселок Украинский входит в состав Динского сельского поселения, в его генплан тоже внесены изменения: выделены две существующие зеленые зоны. Включена в границу населенного пункта часть жилого массива, ранее предоставленная людям, а также существующее старое кладбище. Часть кладбища увеличена на перспективу.

После утверждения генплана можно будет рассмотреть вопрос о подведении газа и воды к жилым участкам, о которых я упоминала выше», – прокомментировала ситуацию с поселком Украинским Валентина Оленич.

Утверждение генерального плана советом МО Динской район состоится до конца 2018 года.

«Самое главное – ограничили возможность «точечной» застройки многоквартирными домами на территории Динского сельского поселения. Приоритет отдан жилым комплексам, так как именно такой вариант поможет не только решить вопрос с внешним обликом станицы, но и с необходимыми для жизни коммуникациями (свет, газ, вода) и социальной инфраструктурой (школы, детские сады)», – резюмировала первый заместитель главы Динского района Валентина Оленич.