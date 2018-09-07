Поселок Украинский второй день без воды

Жители поселка Украинского утром 7 сентября пожаловались в редакцию «РВС» на отсутствие воды.

«Со вчерашнего дня нет воды, и никто особо не торопится. Люди покупают воду, чтобы приготовить еду, но ни искупаться, ни посуду помыть. Вчера обещали дать воду, но ее до сих пор нет. Что делать людям?»

Вместе с жалобой нам предоставили телефон «ответственной по воде» в Украинском Екатерины.

Журналисты «РВС» позвонили и выяснили, что отключение воды в поселке связано с заменой водопровода на улице Садовой. Вместо старых изношенных труб положили новые, примерно 400 метров.

«6 сентября бригада ЖКХ работала до 12 ночи, чтобы дать людям воду», – рассказала нам Екатерина. По ее словам, утром 7 сентября произошли неполадки на водопроводе, но их устранили и дали воду.

К моменту публикации она уже должна быть.