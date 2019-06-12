Поселок Янтарный на грани чрезвычайной ситуации

2 июня из-за поломки насоса произошло запесочивание артезианской скважины в поселке Янтарном Мичуринского сельского поселения Динского района.. Более 400 человек остались без центрального водоснабжения.

Прошло десять дней. Воды в кранах все нет.

По оценке жителей, они сейчас находятся на грани чрезвычайной ситуации. Лето, жара, а ни помыться нормально, ни постирать вещи возможности нет. Воду ежедневно развозят трактор и газель. Люди набирают ее в ведра, тазы. Тем временем по поселку пошел слух, что в таком режиме жить еще «недели две», так как денег на решение их проблемы нет.

Сегодня, 12 июня, в поселке состоялся сход граждан с участием главы Мичуринского сельского поселения Вячеслава Иванова.

Говорить в спокойном тоне не получилось. Жители требовали объявить чрезвычайную ситуацию и не хотели слышать никаких объяснений, что они так надолго остались без воды. «На сходе присутствовал представитель краевой администрации. Всех успокаивал, обещал, что вода будет к концу недели. Мы уже устали ждать. Попробуйте пару дней посидеть без воды. А мы уже вторую неделю мучаемся».

Ситуацию журналистам «РВС» прокомментировал глава поселения Вячеслав Иванов:

- Мы хотели отремонтировать старую скважину, но вынужден признать, что наши усилия не увенчались успехом. Принято волевое решения бурить новую скважину. Достигнута договоренность с краем о финансировании из резервного фонда. Завтра, 13 июня, совместно с ГО ЧС Динского района мы начнем бурить новую скважину. Планируем, что в воскресенье, 16 июня, в домах жителей появится вода, и вопрос будет капитально решен.