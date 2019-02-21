Послание президента. О бедности, поддержке семей, здоровье и образовании
Вчера, 20 февраля, состоялось 15-е послание президента Федеральному собранию. Вот кратко о некоторых темах, затронутых во время выступления Владимиром Путиным.
Как преодолеть бедность
Президент сообщил, что чаще всего с бедностью сталкиваются одинокие пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди, которые по каким-либо причинам не могут найти работу. По его мнению, государство должно помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
И вот несколько задач, которые поставил Владимир Путин. Так, он поручил правительству оказать содействие субъектам Федерации, которые внедряют социальный контракт уже со следующего года. Тем же гражданам, кто лишился дохода, предложено организовывать ипотечные каникулы (отсрочка по платежам).
Затронута была и тема индексации пенсий. Да, их проиндексировали, но те пенсионеры, которые получали больше прожиточного минимума, лишались социальной надбавки. Эту несправедливость, по убеждению президента, нужно устранить.
Индексация пенсий и иных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть государство должно сперва довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не получили.
Поддержка семей – ключевая задача
Президент во время своего выступления заметил, что сейчас страна вошла в сложный демографический период, рождаемость начала снижаться.
Сейчас уже действуют выплаты на первого и второго детей. Средний их размер по стране – 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Их получают те семьи, доход которых составляет 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи. С 1 января следующего года предлагается поднять эту планку до двух прожиточных минимумов. Тогда эти выплаты сможет получать большее количество людей. В семьях, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями, с 1 июля планируется повысить пособие до 10 тысяч рублей. Президент также считает, что до конца 2021 года необходимо решить проблему с яслями и уже в 2019 году создать 90 тысяч мест.
Тем же семьям, которые не хотят покупать квартиру или дом, а планируют сами возвести строение для проживания на своей земле, по мнению Владимира Путина, нужно создать удобные условия для ИЖС.
Он коснулся и темы налогообложения. По его убеждениям, принцип должен быть прост: чем больше детей, тем меньше налог. Что касается участков, которые находятся в собственности многодетных, предложено вывести 6 соток из-под налогообложения.
Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок: напрямую из федерального бюджета направить 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Запустить эту меру задним числом: с 1 января 2019 года пересчитать и предусмотреть это в бюджете.
Медицина
Владимир Путин считает, что до конца 2020 года медицинская помощь должна быть доступной для всего населения, в какой точке страны ни жил бы человек. За два года необходимо построить еще 1,5 тысячи мобильных амбулаторных пунктов. Также он предложил снять возрастные ограничения для специалистов по программе «Земский доктор». Чтобы медики старше 50 лет также смогли получить единовременную выплату при переезде в сельскую местность. Для врачей это сумма в размере 1 миллиона рублей, для фельдшеров – 500 тысяч рублей.
Владимир Путин говорил и о важности создания реабилитационных центров мирового уровня. Должно быть хотя бы два детских центра.
В прошлом году предложил создать национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. На это будет выделен 1 трлн руб. Речь идет об организации эффективного и своевременного лечения, внедрении передовых технологий.
Образование
С 2020 года предложено запустить программу «Земский учитель» для тех педагогов, которые захотят переехать в село или небольшой город. Размер единовременной выплаты по программе – 1 миллион рублей.
17 миллиардов рублей направят на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. Более 6 миллиардов рублей – на поддержку центров культурного развития в небольших городах.
По мнению Владимира Путина, нужно также переоснастить мастерские в техникумах и колледжах, чтобы ускорить модернизацию среднего профобразования.
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