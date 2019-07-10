После крушения катера в Джубге в Динском районе проверят плавсредства
На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности одним из вопросов стала необходимость проверки всех плавсредств в Динском районе после трагедии в Джубге.
Напомним, вечером 5 июля прогулочный катер «Атолл» затонул в Черном море в ста метрах от берега. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали.
В свете последних событий в поселке Джубга, где погибли отдыхающие, необходимо провести в Динском районе ревизию имеющихся плавсредств в каждом сельском поселений, проверить их регистрацию, наличие техосмотра. Они должны быть абсолютно безопасны для перевозки людей.
Он также поручил активизировать работу мобильных групп по обеспечению пожарной безопасности и принять меры в отношении крупных объектов, где необходимо наличие автоматической системы пожаротушения.
К тому же в связи с существующей вероятностью возникновения неблагоприятных погодных явлений на территории района начальник отдела по ГО и ЧС Виктор Титаренко рекомендовал главам широко проинформировать население и принять превентивные меры для недопущения чрезвычайных ситуаций.
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