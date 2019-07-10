После крушения катера в Джубге в Динском районе проверят плавсредства

После крушения катера в Джубге в Динском районе проверят плавсредства
Перевернувшися катер в Джубге. Фото: susanin.news

После крушения катера в Джубге в Динском районе проверят плавсредства

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На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности одним из вопросов стала необходимость проверки всех плавсредств в Динском районе после трагедии в Джубге.

Напомним, вечером 5 июля прогулочный катер «Атолл» затонул в Черном море в ста метрах от берега. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали.

В свете последних событий в поселке Джубга, где погибли отдыхающие, необходимо провести в Динском районе ревизию имеющихся плавсредств в каждом сельском поселений, проверить их регистрацию, наличие техосмотра. Они должны быть абсолютно безопасны для перевозки людей.
заместитель главы администрации района Александр Щербаха

Он также поручил активизировать работу мобильных групп по обеспечению пожарной безопасности и принять меры в отношении крупных объектов, где необходимо наличие автоматической системы пожаротушения.

К тому же в связи с существующей вероятностью возникновения неблагоприятных погодных явлений на территории района начальник отдела по ГО и ЧС Виктор Титаренко рекомендовал главам широко проинформировать население и принять превентивные меры для недопущения чрезвычайных ситуаций.

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