После крушения катера в Джубге в Динском районе проверят плавсредства

На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности одним из вопросов стала необходимость проверки всех плавсредств в Динском районе после трагедии в Джубге.

Напомним, вечером 5 июля прогулочный катер «Атолл» затонул в Черном море в ста метрах от берега. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали.