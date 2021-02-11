После снега и дождей вода оказалась в доме жителя Динской

После обильных осадков много талой воды, которая подступает к домам. Жители станицы с улиц Динской и Коммунальной жалуются на подтопление территорий. У некоторых вода появилась в комнатах. Люди занимаются откачиванием самостоятельно. Они считают, что причиной всему стали забитые ливневки.

Женщина с улицы Динской пожаловалась, что раньше супруг чистил ливневые каналы, но после его смерти этим некому заниматься. И теперь вода у нее во дворе около дома. Динчанка считает одной из основных проблем затопления засоры сливных каналов. Она прошла по улице Первомайской от Коммунальной до Краснодарской, где находится основной водослив. “Он забит мусором и грязью, - сказала женщина. - Впереди по прогнозу только ухудшение погоды и снова снег. Мой дом затопит. Что мне делать?”.

Не все знают, куда обращаться в подобных ситуациях. Можно оставить заявку в приемной администрации сельского поселения по номеру 8(86162)6-38-08, в отделе ЖКХ 8(86162)5-17-29, в МУП Динком Тепло 8(86162)6-40-85, 8(86162)6-37-07 - круглосуточно.

В администрации поселения сказали, что все заявки обрабатываются, воду откачивают оперативно. Очистку ливневок продолжат, как только нормализуются погодные условия.