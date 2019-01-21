После вмешательства прокуратуры работникам МУП выплатили зарплату

Как уже писала «РВС» в октябре 2018 года, в редакцию обратились сотрудники МУП «Земельно-кадастровое бюро». Они рассказали, что уже четыре месяца 13 сотрудников данной организации не получали заработную плату.

Прокуратура Динского района Краснодарского края провела проверку исполнения трудового законодательства на муниципальном унитарном предприятии «Земельно-кадастровое бюро», осуществляющего деятельность в области геодезических, топографических работ.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства 20 работникам организации не была выплачена заработная плата в общей размере свыше 1,2 млн рублей.

Прокуратурой района в мировой суд направлены судебные приказы о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, в адрес муниципального образования Динской район, являющегося учредителем организации, вынесено представление.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.