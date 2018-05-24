Последний звонок в Динском районе (фото, видео)

24-25 мая по всей России проходит праздник последнего звонка. Для кого-то это лишь переход в старший класс, начало летних каникул. А вот для 11-классников этот звонок действительно является последним. Впереди начало взрослой самостоятельной жизни, выбор профессии, своей судьбы.

"РВС" побывала на торжественных линейках в школах Динского района. Мы проводили прямые включения в Instagram, которые вы можете посмотреть на нашей странице.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня посетил БОУ СОШ № 1, где выступил с приветственной речью, поздравил школьников с окончанием учебного года.

Газете "РВС" он рассказал о своих впечатлениях от мероприятия: "Все прошло просто отлично. Дружная и радостная атмосфера. Мне праздник очень понравился".

Ниже предоставляем фотографии с празднования последнего звонка в школах Динского района.

АОУ СОШ № 4 им. Г. Жукова, ст. Динская





БОУ СОШ №1, ст. Динская





БОУ СОШ №2 им. А. Суворова, ст. Динская





БОУ СОШ№29, ст. Новотитаровская





БОУ СОШ № 34, ст. Новотитаровская





БОУ СОШ № 5, ст. Пластуновская















