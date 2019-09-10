Последствия сильного ветра в Динском районе

Первые сентябрьские выходные обрушили на Кубань стихию. И если в пятницу это были ливни с градом, как, например, в Старомышастовской, то с субботы задул сильный ветер.

Его скорость достигает 20 метров в секунду. Порывы – еще сильнее.

Подписчики социальных сетей сообщают в редакцию «РВС» о том, что из-за ветра падают деревья и съезжает шифер с крыш.

- У нас две шифирины съехало, хоть бы дождя не было, пока не починили.

- При мне упало сухое дерево на консервном за ДК. Там и в целом очень много веток падает, а тут целое дерево. В районе «Ударника» полдерева упало, благо, не на дорогу.

Повалило деревья и в Комсомольском парке в Динской. Фото в редакцию «РВС» прислали очевидцы.

Много сообщений о том, что повалило старые деревья в огородах жителей.

А вот жительница станицы Новотитаровской, улицы Привокзальной, со страхом ожидает, что в эту непогоду упадет растущий у забора пирамидальный тополь. Дерево высокое, уже старое, во время ветра с него падают ветки. Жители беспокоятся, что и само дерево рухнет и заденет их дом.

В понедельник, 9 сентября, загорелись сухая трава и камыш на улице Заводской в Динской. Из-за ветра огонь очень быстро распространялся, тушить его пришлось пожарному расчету.

Синоптики прогнозируют, что ветер в Динском районе начнет стихать не ранее пятницы, 13 сентября.