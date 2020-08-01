Последствия взрыва на газовой заправке в Васюринской (фото)

Сегодня утром, 1 августа, журналист "РВС" побывала на месте вчерашнего происшествия в Васюринской.

Напомним, вчера, 31 июля, около 20.00 на газовой заправке там прогремел взрыв, за ним второй.

Сейчас движение на трассе "Краснодар-Кропоткин" при въезде и выезде в станицу светофорами не регулируется, водители руководствуются дорожными знаками.

На место случившегося периодически приезжают люди, чтобы посмотреть на последствия.

Вы можете видеть, какая постапокалиптическая картина предстает перед их глазами. Дополняет ощущение Армагеддона запах гари и летающий над покореженными автомобилями пепел.

Размер ущерба, количество и состояние пострадавших уточняется. В причинах произошедшего разбираются правоохранители.

1 августа, МЧС сообщило о 6 пострадавших. 3 человека находятся уже в ожоговом центре в Краснодаре, 2 в травматологическом отделении, 1 - в реанимации Динской ЦРБ.

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