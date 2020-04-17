Пособие для детей от 3 до 7 лет. Кому положено? Сколько? Как оформить?

20 марта Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет.

Получить их смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.

Пособия начислят уже с января 2020 года, а оформить их можно с июня. Но обо всем по порядку.

В указе президента не написано, как именно будут считать среднедушевой доход. Но специалисты считают, что, вероятнее всего, будет так:

все доходы семьи за 12 месяцев / 12 / количество членов семьи.

Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. Ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса президент предложил при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет не учитывать доход, полученный ранее по месту работы, для тех, кто признан временно безработным.

Что касается выполнения этого распоряжения на местах, то Законодательное собрание Краснодарского края на внеочередном заседании приняло закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Более 69 тыс. семей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума (11107 руб.) смогут претендовать на выплаты в размере 5319 руб. (это 50 % величины прожиточного минимума для детей) на каждого ребенка.

Всего на Кубани общий объем средств, запланированных для предоставления такой поддержки, составит более 4,8 млрд рублей.

До 30 ноября 2020 г. регионы проведут оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата. По итогам этой оценки будут приняты меры по увеличению с 1 января 2021 г. размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины регионального прожиточного минимума. Планируется увеличить сумму выплат на каждого ребенка до одного прожиточного минимума, т. е. примерно до 11 тыс. руб.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский отметил, что одному из родителей нужно будет написать заявление, чтобы получить такую поддержку.

Как и где оформить пособие?

Оформление пособий начнется с 1 июня 2020 года. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде на «Госуслугах» (сервис пока еще недоступен). Весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия.

Этот вид подачи является приоритетным.

Кроме того, подать заявление можно и через МФЦ . Как пояснили журналисту «РВС» в управлении социальной защиты населения Динского района, в этом случае понадобится паспорт. Заявление можно будет написать непосредственно при посещении центра.

Также оформить пособие можно будет и в соцзащите (телефон: 8 (86162) 6-16-40). В этом случае тоже нужно будет взять с собой паспорт.

Сейчас активно формируется механизм выплаты, поэтому данные пока являются предварительными.

Выплата устанавливается на один год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года. Это значит, что семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые пять месяцев 2020 года, если на 1 января ребенок уже достиг трехлетнего возраста.

Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет до назначения выплаты.

Для того чтобы получить данное пособие, семья необязательно должна иметь статус малоимущей. Главное, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал прожиточного минимума.