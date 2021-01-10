Пособие на детей с 3 до 7 лет. Кому увеличат выплаты с 2021 года

Как и для кого с 2021 года увеличат пособие на детей с 3 до 7 лет.

Напомним, что с прошлого года у граждан России появилась возможность оформления пособия на детей с 3 до 7 лет. Его выплачивают семьям, чей доход не превышает региональный прожиточный минимум на члена семьи.

Размер пособия – половина регионального прожиточного минимума. Например, в Динском районе это 5319 рублей 50 копеек.

Еще с прошлого года велись разговоры о его увеличении до полной величины прожиточного минимума.

6 января глава Минтруда Антон Котяков рассказал в рамках онлайн-совещания с президентом, как именно и у кого увеличат размер пособия.

Будут действовать три уровня выплат в зависимости от официального дохода, а также имущества семей. Стандартным размером остаются 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 % регионального прожиточного минимума.

Если и это увеличенное пособие тоже не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100 % прожиточного минимума.

Для получения детских пособий подается заявление через портал госуслуг или лично в МФЦ или соцзащите.

Приниматься заявления будут с 1 апреля. При этом расчет будут проводить начиная с 1 января текущего года.

Если семья уже успеет получить какие-либо выплаты за первый квартал в прежнем размере (50 % прожиточного минимума), то можно будет обратиться за доплатой.

Напоминаем, что заявления на пособие с 3 до 7 лет, действующие сейчас, подавались весной 2020 года и пособия выплачивались с июня. Срок действия поданных в прошлом году заявлений – один год. Весной для продления выплат заявления надо писать вновь.