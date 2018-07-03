Пострадавшие от града перекрыли трассу

С самого утра 3 июля в соцсетях стала появляться информация о том, что трасса Тимашевск — Кореновск была перекрыта жителями станицы Новокорсунской. Не так давно их дома пострадали от сильного града, и теперь они требуют скорейшей выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный непогодой. Всего из-за урагана и града было повреждено около 2000 домов в Тимашевском, Павловском и Брюховецком районах. Власти оперативно занялись расчисткой дорог и восстановлением инфраструктуры. Уже сейчас из краевого бюджета выделено 150 млн рублей для компенсации пострадавшим.

Однако люди заявляют, что процесс выплаты целенаправленно затягивается. Также, по прогнозам синоптиков, в скором времени на Кубани ожидаются затяжные грозы и дожди, и станичники беспокоятся о том, что это может усугубить ситуацию.

Через какое-то время к людям приехал губернатор Вениамин Кондратьев вместе со своим первым заместителем Андреем Алексеенко. Губернатор успокоил жителей Новокорсунской, пообещав, что все выплаты будут произведены в срок и пострадавших не бросят в беде.



«Я хочу во всем разобраться. Отремонтировать все пострадавшие дома и дать возможность людям забыть про ЧС – наша стратегическая задача. Деньги выделены, начинайте работы уже сегодня, главное – быстро устранить повреждения и вернуть людей к привычному укладу", – цитирует слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.