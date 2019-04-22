Потерпевший подвергся угрозам в здании суда

Прокуратурой проверена законность возбуждения уголовного дела в отношении лица, пытавшегося склонить потерпевшего к изменению показаний в суде.

14 марта 2019 года проходивший в качестве потерпевшего по уголовному делу, связанному с похищением человека и самоуправством, местный житель подвергся угрозам насилия со стороны представителей обвиняемого. Происходило это в помещении Динского районного суда. Потерпевшему угрожали, чтобы он перестал давать показания в ходе судебного следствия. Угрозы потерпевший воспринял реально, поскольку был ранее похищен.

В связи с изложенным в следственном отделе по Динскому району СУ СК России по краю по ч. 2 ст. 309 УК РФ возбуждено уголовное дело, по которому в настоящее время проводится расследование.

"Лицу, совершившему указанное преступление, грозит лишение свободы сроком до 3 лет", – сообщает помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Александр Тарабрин.