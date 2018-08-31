В Динской потерпевшие ищут украденную сумку

В Динской потерпевшие ищут украденную сумку

В Динской потерпевшие ищут украденную сумку

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9 часов назад ВидеонаблюдениеВоровствоДинскаяДинской районКамеры видеонаблюденияНовости Динского районаПроисшествиеУкрали документыУкрали сумку


В нехорошую историю попали посетители динского кафе.


Как нам сообщили подписчики, 28 августа на ул. Красной, 106, в кофейне Hot&Cold была украдена мужская сумка. Она висела на спинке стула. Два подростка два раза прошли мимо стола, на третий раз присели на минуту, забрали сумку и ушли в сторону универсама "Статус". Все это произошло в 22 часа 15 минут. В сумке – документы на Полякова Александра Григорьевича.
Есть запись с камер видеонаблюдений.
Потерпевшие обращаются к очевидцам: «Огромная просьба ко всем, кто что-либо знает или находил сумку с документами, отзовитесь!"

Тел. 8-912-934-33-33 


Вознаграждение.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 46 минут назад

Ротозеи! Бухать надо меньше! Кто ж на спинку стула сумки с документами вешает, задроты?

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Ева
Ева Семён Горбунков 7 минут назад

Это не повод воровать!Просто нужно быть бдительней!

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